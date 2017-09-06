Владивосток, 6 сентября, 2017, 03:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в «нулевой» день третьего Восточного экономического форум дал старт пяти предприятиям с общим объёмом инвестиций в 67 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Владимир Путин во время осмотра выставки территорий опережающего развития Дальнего Востока

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В рамках посещения выставки территории опережающего развития, открытой на площадка ВЭФ-2017, глава государства по видеосвязи с Якутией запустил горно-обогатительный комбинат на золоторудном месторождении «Дражное».

Следом запуск был дан маслоэкстракционному заводу «Амурский» — резидент территории опережающего развития «Белогорск», а также алмазной фабрике индийского инвестора KGK Group — резиденту свободного порта Владивосток.

Кроме того, Владимир Путин запустил завод по производству сухих пиломатериалов из ели и пихты в хабаровском Амурске и горно-металлургический комплекс ПАО «Полюс» в Магаданской области.

Как сообщало ИА REGNUM, Восточный экономический форум был учреждён президентом России Владимиром Путиным. В 2017 году он пройдёт 6−7 сентября на площадке ДВФУ во Владивостоке. По словам вице-премьера РФ Юрия Трутнева, на третий ВЭФ приехало около 4,2 тыс. человек.