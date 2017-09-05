Пекин, 6 сентября, 2017, 01:25 — ИА Регнум. Председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Юй Чжэншэн встретился со спикером Сената Бурунди Реверьеном Ндикурийо, сообщает 5 сентября агентство «Синьхуа».

Krokodyl Посольство Бурунди в Пекине

"Китай намерен сотрудничать с Бурунди в вопросе усиления двустороннего доверия и взаимовыгодного сотрудничества для достижения развития», — заявил Юй

По его словам, обе стороны нуждаются в продвижении обменов между людьми и имплементации решений Йоханнесбургского саммита Форума сотрудничества Китай — Африка.

Всекитайский комитет Народного политического консультативного совета, по словам Юя намерен выстраивать дружеские отношения с Сенатом Бурунди и его политическими партиями, чтобы поучиться друг у друга.

Ндикурийо заявил, что Бурунди придает огромное значение отношениям с Китаем, а Сенат намерен усилить обмены и сотрудничество с Народным политическим консультативным советом Китая.

Напомним, что Китай уделяет важное значение развитию отношений со странами Африки, поскольку последняя обладает достаточно большими запасами природных ресурсов и дешевой рабочей силы.

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