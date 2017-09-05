Бангалор, Индия, 6 сентября, 2017, 01:11 — ИА Регнум. В индийском городе Бангалор была расстреляна журналист и политический активист Гаури Ланкеш, передает Reuters.

Убийство

Тело Ланкеш было обнаружено во дворе ее дома, о нападавших и мотивах преступления пока ничего не известно.

«Люди перед домом услышали выстрелы, — сообщил журналистам комиссар полиции города Сюнел Кумар. — Мы обнаружили четыре гильзы на месте преступления».

Ланкеш, редактор еженедельной газеты «Lankesh Patrike», была известна резкой критикой националистической идеологии, а также выпадами в отношении индуистского «религиозного фанатизма».

Многие считают, что поводом к покушению могли послужить именно политические и «антирелигиозные» взгляды госпожи Ланкеш.

В 2015 году, также в Бангалоре, аналогичным образом был убит индийский ученый Маллешаппа Калбурги, — после публикации ряда статей, в которых он подверг критике «религиозные суеверия» правых индуистских групп штата Карнатака.

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