Москва, 6 сентября, 2017, 00:53 — ИА Регнум. Заявление литовского президента Дали Грибаускайте о якобы выставленном ей президентом России Владимиром Путиным списке требований не имеет ничего общего с действительностью, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Даля Грибаускайте

Отвечая на вопрос о том, являются ли слова литовского высочайшего лица о получении в 2010 году «списка требований» для Литвы, представитель Кремля сказал:

«Нет. Это неправда».

Напомним, в интервью прибалтийскому Delfi Грибаускайте сказала, что Путин при первой же личной встрече с ней (2010 год) потребовал не строить атомную станцию, сотрудничать с Литвой, — якобы был целый «список требований».

«Это было не предложение дружить или сотрудничать — или ты становишься на колени и выполняешь, или ты являешься врагом, — утверждает литовский политик. — Я не могла принять такие отношения».

Отметим, что риторика официального Вильнюса в отношении России носит агрессивный характер, причем это касается не только двусторонних отношений. Так, спикер литовского парламента Викторас Пранцкетис 4 сентября заявил, что «Запад должен активнее помогать Украине вернуть Крым».

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