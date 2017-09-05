Бамако, 6 сентября, 2017, 00:44 — ИА Регнум. Организация объединенных наций сообщила о гибели от рук радикальных исламистов двоих миротворцев организации в Мали — нападение на миротворцев произошло 5 сентября на севере африканской страны, передает Associated Press.

Defensie.nl Миротоворец ООН в Мали

Сообщается, что конвой миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) был подорван террористами в районе Кидаль. Двое миротворцев получили тяжелые ранения, двое — погибли. Погибшие являются участниками миссии из Чада.

Напомним, Мали является самой опасной страной мира для миротворцев ООН — за год в африканском государстве погибает больше сотрудников ООН, чем в остальных миссиях на планете.

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Главным источником нестабильности и угрозой для миротворческой миссии ООН в Мали являются радикальные исламистские группировки, в марте 2017 года объединившиеся под эгидой «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Как сообщало ИА REGNUM, в прошлый раз нападение на миротворцев ООН в Мали произошло 14 августа — террористы совершили пулеметный обстрел лагерь МИНУСМА в Томбукту, погибли двое сотрудников миссии.