Москва, 6 сентября, 2017, 03:53 — ИА Регнум. Резолюция о размещении миротворцев в Донбассе — понуждение к миру, который не нужен президенту Украины Петру Порошенко и его команде. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» заявила бывший депутат Верховной Рады Украины Елена Бондаренко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пётр Порошенко

Читайте также: Россия внесла в СБ ООН проект резолюции о введении миротворцев в Донбасс

«Он (Порошенко) испугался и у него паника, потому что данные предложения это, по сути, понуждение к миру руками третьей стороны. Мир на нынешний момент Порошенко и его команде, зачем он нужен? Он же рушит всю политическую конструкцию, выстроенную им за 3,5 года. На войну можно списать всё: коррупцию, отвратительные кадры, экономические провалы, отсутствие реальных и действенных реформ. На войну можно списать всё», — обозначила экс-депутат Верховной Рады Украины.

«Я очень надеюсь, что введение третьей стороны в эту войну гражданскую всё-таки принудит Порошенко к миру, как бы ему не хотелось воевать дальше», — добавила Елена Бондаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия направила в СБ ООН проект резолюции о размещении миротворцев в Донбассе. В МИД Украины предложение президента РФ Владимира Путина расценили как попытку исказить саму идею и цели введения миротворческой операции.