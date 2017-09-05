Тирасполь, 6 сентября, 2017, 00:35 — ИА Регнум. «Я приехал, чтобы учиться. Для меня Приднестровье — это, прежде всего, победа Русской весны, которая продолжается уже четверть века», — заявил находящийся с визитом в Приднестровье израильский политолог Авигдор Эскин, передает корреспондент ИА REGNUM.

President.gospmr.org Авигдор Эскин и Вадим Красносельский

Он напомнил, что в Приднестровье проживают молдаване, украинцы, русские, немцы, евреи. «Все живут здесь полноценной жизнью, это я вижу по свободному обсуждению интересных тем. И я понимаю, что сегодня наступил некий кризис среднего возраста, куда идти дальше, чего добиваться. Есть определенные проблемы с вашими партнерами по переговорному процессу и самое время для вас присоединять к себе тех людей, которые в разных точках мира могут быть вам полезны. Я надеюсь, что буду одним из них», — сказал Эскин по итогам участия в заседании Общественно-экспертного совета при МИД ПМР.

Он высказался о российским миротворческом присутствии на Днестре, отметив, что жители всего региона заинтересованы в мире больше чем сама Россия, даже несмотря на международные обращения Кишинева с требованием вывести войска РФ. «Кстати говоря, никто не мешает Приднестровью тоже начать сегодня международную дипломатию. Никто не мешает Приднестровью тоже обращаться в международные организации, к крупным странам, разъяснять свою позицию. Мне кажется, как раз настало время, чтобы вы делали то же самое, поскольку правда на вашей стороне и вы можете делать это более эффективно и активно», — констатировал Авигдор Эскин.

В ходе визита в ПМР он встретился с президентом республики Вадимом Красносельским. Встреча прошла на Военно-историческом мемориальном комплексе в Бендерах, где увековечена память российских, французских, румынских, венгерских воинов. Авигдор Эскин заметил, насколько серьезно в Приднестровье относятся к сохранению исторической памяти. «Впечатляет, что здесь чтят память не только защитников Отечества, но и тех людей, кто пришел сюда с мечом. Как только они из врагов превратились в жертв, их память чтят. С умения чтить память начинается национальное возрождение государства», — уверен израильский публицист.