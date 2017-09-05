Берлин, 6 сентября, 2017, 00:35 — ИА Регнум. «Канцлер Германии Ангела Меркель представит своим европейским коллегам предложение прекратить обсуждение вопроса о вступлении Турции в Евросоюз, — сообщает берлинский корреспондент испанской El Pais Кармен Валеро. — Немецкий лидер никогда не испытывала восторга от перспективы вхождения Анкары в Европейское сообщество, но сдерживала себя, не высказывая резкостей публично. Теперь же она намерена поднять вопрос о «закрытии темы Турция в Евросоюзе» на ближайшем саммите в Брюсселе, который состоится в октябре нынешнего года».

Tccb.gov.tr Ангела Меркель и Реджеп Тайип Эрдоган

«В ходе теледебатов с Мартином Шульцем, претендентом на место канцлера от социал-демократов, Меркель впервые публично заявила о своем желании оставить Анкару за бортом ЕС и прекратить переговоры, ведущиеся с разной степенью интенсивности с 2005 года», — отмечает журналистка, акцентируя внимание читателя на том, что «все уже устали от этой мыльной оперы и готовы с облечением вздохнуть, когда она закончится».

Автор отмечает, что «Ангела Меркель пошла на риск: все-таки турецкий электорат в Германии составляет около 4 миллионов голосов. Которые наверняка уйдут Шульцу и его партии, демонстрирующей поддержку туркам. Однако риск этот можно назвать точно просчитанным — от конкурента фрау канцлер сегодня отделяют целых 15 пунктов в опросах — настоящая пропасть, которую преодолеть можно, только если случится что-то совершенно чрезвычайное».