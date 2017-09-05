Хьюстон, США, 6 сентября, 2017, 00:34 — ИА Регнум. Работа российского генерального консульства в городе Хьюстоне (штат Техас, США) возобновится 6 сентября 2017 года, говорится в распространенном официальном заявлении ведомства.

WhisperToMe Здание, в котором находится генконсульство России в Хьюстоне

В заявлении отмечается, что дополнительный прием посетителей будет проводиться в предстоящие выходные (6−7 сентября) и 8 сентября, — во все эти дни — во второй половине дня.

«6 сентября генеральное консульство в полном объеме возобновляет прием посетителей согласно имеющейся записи», — сообщается в заявлении.

Напомним, работа ведомства была приостановлена в связи с форс-мажорными обстоятельствами — обрушившимся на США ураганом «Харви», а также наводнением.

Из-за урагана здание российского ведомства осталось без света и было частично затоплено.

Ураган «Харви» разбушевался в штате Техас в конце предыдущего месяца. 29 августа была прорвана дамба, расположенная к югу от Хьюстона — в результате разлива паводковых потоков.

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