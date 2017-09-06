Москва, 6 сентября, 2017, 03:35 — ИА Регнум. Резолюция о размещении миротворцев в Донбассе, которую Россия внесла в Совет Безопасности ООН, полностью противоречит замыслам президента Украины Петра Порошенко. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» заявил политолог, декан Высшей школы телевидения МГУ им. М.В. Ломоносова Виталий Третьяков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

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«Действительно, российская дипломатия воспользовалась многократным предложением украинской стороны, Порошенко, заменить ОБСЕ миротворцами ООН. Путин чётко сказал, для чего вводятся миротворцы. Не для того, чтобы наблюдать, кто куда разошёлся, разведение должно произойти до того, а чтобы обеспечивать безопасность миссии ОБСЕ. Эта резолюцию полностью противоречит тому, что закладывал Порошенко. Четвёртый пункт — и всё это при переговорах с самопровозглашёнными республиками ДНР и ЛНР. Этот пункт вообще отрицается Киевом. Я предполагаю, в этом виде делегация Украины, безусловно, не проголосует за эту резолюцию. Это полностью не то, чего она хотела», — уверен Виталий Третьяков.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия направила в СБ ООН проект резолюции о размещении миротворцев в Донбассе. В МИД Украины предложение президента РФ Владимира Путина расценили как попытку исказить саму идею и цели введения миротворческой операции.