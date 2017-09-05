Кишинёв, 6 сентября, 2017, 00:05 — ИА Регнум. Около 60 тыс. работников в Молдавии, что составляет около 7,4% от общего числа, получают зарплату «в конверте». Об этом свидетельствуют данные, обнародованные 5 сентября Национальным бюро статистики Молдавии, передает корреспондент ИА REGNUM.

eFile989 «Серая» зарплата

По информации ведомства, больше всего получающих «серую» зарплату работников — в сфере сельского хозяйства (40%), торговли (15,4%) и промышленности (9,2%). В сельском хозяйстве, являющемся основной экономической сферой деятельности в Молдавии, 38,4% работников трудятся без оформления индивидуального трудового договора, на основе устных договоренностей.

По оценкам Национальной конфедерации профсоюзов, из-за выплаты «серых» зарплат национальный публичный бюджет теряет 5,6 млрд. леев ежегодно.

При этом каждый восьмой трудоустроенный человек хотел бы сменить работу из-за неудовлетворительного уровня оплаты труда. 12% трудоустроенного населения, или более 152 тыс. человек, недовольны получаемой ими зарплатой.

ИА REGNUM отмечает, что денежные переводы от более чем миллиона молдавских гастарбайтеров в последние годы составляли от 17% до 30% ВВП Молдавии и являлись основным «двигателем» потребления и роста молдавской экономики. С конца 2014 года отмечалось резкое снижение объема переводов, а также доли в них России и российского рубля. Вплоть до 2014 года доля России в структуре переводов в Молдавию составляла около двух третей.

По итогам 2016 года объем денежных переводов в Молдавию из-за рубежа составил $1,079 млрд., что представляет собой самый низкий показатель за последние годы (на 4,5% меньше, чем в 2015 году). Исторический максимум был зарегистрирован в 2008 году, когда молдавские гастарбайтеры перевели на родину $1,66 млрд.