Любляна, 5 сентября, 2017, 23:54 — ИА Регнум. «Европейская интеграция — это наш стратегический выбор, и когда мы спрашиваем себя, могла ли быть другая модель — лучше, чем европейская — для Республики Молдова и обеспечения благосостояния ее граждан, ответ каждый раз один: нет», — заявил глава МИД Молдавии Андрей Галбур, выступая 5 сентября на Стратегическом форуме в городе Блед (Словения), передает корреспондент ИА REGNUM.

Aurelian Sandulescu Молдавский и румынский флаги

На дебатах обсуждались вызовы, стоящие перед ЕС и всем европейским континентом, а также то, как государства-партнеры могут помочь в их преодолении. «Мы твердо убеждены в том, что ЕС остается тем, кто обладает самой влиятельной силой преобразования на нашем континенте, и первое место, где это может привести к реальному изменению ситуации, — это соседние с ним территории», — заявил глава молдавской дипломатии.

На полях форума он встретился с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, обсудив с ней отношения между Молдавией и ЕС. Могерини призвала молдавские власти к реальным реформам, реализации принципов правового государства и рыночной экономики в интересах граждан Молдавии.

Галбур также встретился с министром иностранных дел Румынии Теодором Мелешкану. Собеседники обсудили вопросы международной и региональной безопасности, и поговорили о взаимодействии двух стран в рамках международных организаций, отметив чрезвычайно высокий уровень двустороннего диалога и сотрудничества.