Владивосток, 5 сентября, 2017, 23:51 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков пояснил заявление российского лидера Владимира Путина о том, что консолидированный бюджет профинансировал проекты режиссера Кирилла Серебренникова, который обвиняет в мошенничестве, на миллиард рублей. Соответствующее заявление Песков сделал журналистам сегодня, 5 сентября, во Владивостоке «на полях» Восточного экономического форума.

Kremlin.ru Пресс-конференция по итогам саммита БРИКС. Сямэнь, 5 сентября 2017 года

По словам Пескова, государство действительно выделило из консолидированного бюджета 1 млрд рублей на проекты Серебренникова, но не единовременно, а в течение четырех-пяти последних лет.

«Насколько я знаю, речь идет о четырех-пяти годах последних», — сказал Песков.

Напомним, ранее сегодня президент Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Китае заявил, что государство профинансировало проекты Серебренникова на 1 млрд рублей.

«Если вы посмотрите финансирование: по линии правительства — это где-то 300 млн, а по линии московского правительства где-то 700 млн за два-три года, под миллиард», — сказал Путин.

Песков пояснил, что у правоохранительных органов есть претензии к режиссёру за расходование 68 млн рублей бюджетных средств.

«А президент говорил именно о совокупной сумме поддержки и финансирования, которое в том или ином виде за последние годы было получено на проекты, которыми занимался Серебренников, из различных бюджетов», — пояснил Песков.