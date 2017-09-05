Киев, 5 сентября, 2017, 23:49 — ИА Регнум. Общая сумма государственного долга Украины в июле 2017 года достигла отметки $76,06 млрд, сообщает украинское министерство финансов.

Иван Шилов ИА REGNUM

За последний месяц государственный и гарантированный государством долг вырос с 1,957 трлн гривен до 1,971 трлн гривен, что равняется $75,01 млрд и $76,06 млрд соответственно.

Прямой внешний долг Украины достиг $37,44 млрд, прямой внутренний долг вырос до $26,60 млрд, а гарантированный государством долг на 31 июля 2017 года равен $12,02 млрд.

По утверждению министерства финансов Украины, увеличение общей суммы госдолга является следствием изменения официального курса гривны. Если 31 июля 2017 года официальный курс гривны к доллару США по данным Нацбанка Украины был равен 25,91 гривны за доллар, то месяцем ранее, 30 июня, курс составлял 26,09 гривны за доллар.

На данный момент на каждого гражданина Украины приходится порядка $1760 из общего госдолга.

Стоит отметить, что если сейчас Украина тратит на обслуживание внешнего долга $3,8 млрд в год, то в следующем году эта цифра составит около $5 млрд.

Отношение госдолга к ВВП страны достигло 80%.