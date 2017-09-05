Вена, 5 сентября, 2017, 23:44 — ИА Регнум. 5 сентября сборные Австрии и Грузии разыграли матч 8-го тура квалификации к ЧМ-2018 группы D. Матч завершился со счетом 1:1.

Футбол

В дебюте матча хавбэк «БАТЭ» Валериане Гвилия открыл счет точным ударом в дальний нижний угол — 0:1.

В конце тайма атакующий полузащитник «Рапида» Луис Шауб сравнял счет пушечным ударом слета — 1:1.

Статистика матча (Австрия/Грузия)

Удары 11/6

Удары в створ ¾

Владение 56%/44%

Фолы 10/13

Австрия идет на 4-м месте с 9-ю очками. Грузия осталась на 5-й позиции с 5-ю очками.

Составы на матч:

Австрия: Линднер, Драгович, Хинтерегген, Алаба, Бауэр, Баумгартлингер, Дансо, Арнаутович, Харник, Гриллич.

Грузия: Макаридзе, Кашая, Кверквеля, Какабадзе, Канкава, Ананидзе, Квеквескири, Казаишвили, Квилитая, Наваловский.

Главный арбитр матча: Гринфиилд.

Предупреждения: Кайнц — 53, Дансо — 79, Квилитая — 82.

Голы: Гвилия 8 — 0:1, Шауб 43 — 1:1.