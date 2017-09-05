Грузия и Австрия разделили очки поровну
Вена, 5 сентября, 2017, 23:44 — ИА Регнум. 5 сентября сборные Австрии и Грузии разыграли матч 8-го тура квалификации к ЧМ-2018 группы D. Матч завершился со счетом 1:1.
В дебюте матча хавбэк «БАТЭ» Валериане Гвилия открыл счет точным ударом в дальний нижний угол — 0:1.
В конце тайма атакующий полузащитник «Рапида» Луис Шауб сравнял счет пушечным ударом слета — 1:1.
Статистика матча (Австрия/Грузия)
Удары 11/6
Удары в створ ¾
Владение 56%/44%
Фолы 10/13
Австрия идет на 4-м месте с 9-ю очками. Грузия осталась на 5-й позиции с 5-ю очками.
Составы на матч:
Австрия: Линднер, Драгович, Хинтерегген, Алаба, Бауэр, Баумгартлингер, Дансо, Арнаутович, Харник, Гриллич.
Грузия: Макаридзе, Кашая, Кверквеля, Какабадзе, Канкава, Ананидзе, Квеквескири, Казаишвили, Квилитая, Наваловский.
Главный арбитр матча: Гринфиилд.
Предупреждения: Кайнц — 53, Дансо — 79, Квилитая — 82.
Голы: Гвилия 8 — 0:1, Шауб 43 — 1:1.