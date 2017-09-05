Рим, 5 сентября, 2017, 23:43 — ИА Регнум. 5 сентября сборные Италии и Израиля разыграли матч 8-го тура квалификации к ЧМ-2018 группы G. Матч завершился минимальной победой итальянцев со счетом 1:0.

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Единственный гол в матче забил форвард «Лацио» Чиро Иммобиле — 1:0.

Статистика матча (Италия/Израиль)

Удары 18/4

Удары в створ 7/2

Владение 72%/28%

Фолы 8/7

Италия идет на 2-м месте с 19-ю очками. Израиль остался на 4-й позиции с 9-ю очками.

Составы на матч:

Италия: Буффон, Конти, Дармиан, Астори, Барцальи, Кандрева, Верратти, Де Росси, Белотти, Инсинье, Иммобиле.

Израиль: Харуш, Бен-Хаим, Калтьенс, Цедек, Давидзада, Меликсон, Натхо, Коэн, Рефаэлов, Кабха, Шехтер.

Главный арбитр матча: Бенуа Бастьен.

Предупреждения: Верратти — 37, Коэн — 37, Иммобиле — 86.

Голы: Иммобиле — 1:0.