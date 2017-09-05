Вадуц, 5 сентября, 2017, 23:42 — ИА Регнум. 5 сентября сборные Лихтенштейна и Испании разыграли матч 8-го тура квалификации к ЧМ-2018 группы G. Матч завершился разгромной победой «красной фурии» со счетом 8:0.

Ruben Ortega Серхио Рамос

В дебюте матча защитник «Реала» Серхио Рамос открыл счет ударом головы после подачи Давида Сильвы — 0:1.

Через 12 минут форвард «Челси» Альваро Мората забил второй мяч ударом в дальний угол после кросса с фланга Андреса Иньесты — 0:2.

В следующей же атаке Иско довел счет до разгромного после чудовищной ошибки вратаря — 0:3.

На 39-й минуте Давид Сильва забил последний гол в первом тайма — 0:4.

В дебюте второго тайма форвард «Сельты» Яго Аспас забил пятый мяч в ворота Йеле — 0:5.

Через 3 минут Мората оформил дубль после ассиста Яго Аспаса — 0:6.

На 63-й минуте Аспас оформил дубль — 0:7.

В конце матча Макс Гопель забил мяч в свои ворота — 0:8.

Статистика матча (Лихтенштейн/Испания)

Удары 1/28

Удары в створ 1/15

Владение 23%/77%

Фолы 7/8

После 8-го тура Испания идет на первом месте с 22-мя очками. Лихтенштейн замыкает таблицу без очков.

Составы на матч:

Лихтенштейн: Йеле, Гопель, Кайманн, Куинтас, Бургмайер, Малин, Бюхель, Визер, Хаслер, Саланович, Полвирено.

Испания: Де Хеа, Пике, Рамос, Монреаль, Бускетс, Иньеста, Алькантара, Сильва, Иско, Мората, Педро.

Главный арбитр матча: Стоянов.

Предупреждения: Визер — 55, Бускетс — 81.

Голы: Рамос 3 — 0:1, Мората 15 — 0:2, Иско 16 — 0:4, Сильва 39 — 0:4, Аспас 51 — 0:5, Мораа 54 — 0:6, Аспас 63 — 0:7, Гопель (авг) 89 — 0:8.