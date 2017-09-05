Украина потерпела поражение от Исландии
Рейкьявик, 5 сентября, 2017, 23:40 — ИА Регнум. 5 сентября сборные Исландии и Украины разыграли матч 8-го тура квалификации к ЧМ-2018 группы I. Матч завершился уверенной победой хозяев.
На 47-й минуте Гильфи Сигурдссон открыл счет — 1:0.
Через 19 минут Сигурдссон оформил дубль после ассиста Бедварссона — 2:0.
Статистика матча (Исландия/Украина)
Удары 7/8
Удары в створ 2/4
Владение 45%/55%
Фолы 9/5
Украина с 14-ю очками идет на 4-м месте. Исландия расположилась двумя строчками выше с 16-ю очками.
Составы на матч:
Исландия: Хальдерсон, Бьярнасон, Игнасон, Сигурдссон, Гудмундссон, Магнуссон, Бьярнасон, Сигурдссон, Халлфредссон, Бедварссон.
Украина: Пятов, Бутько, Хачериди, Матвиенко, Ракицкий, Степаненко, Малиновский, Коноплянка, Коваленко, Ярмоленко, Беседин.
Главный арбитр матча: Уильям Коллам.
Предупреждения: Халлфредссон — 2, Малиновский — 55, Коваленко — 77, Сигурдссон — 77, Зинченко — 82.
Голы: Сигурдссон 47 — 1:0, Сигурдссон 66 — 2:0.