Рейкьявик, 5 сентября, 2017, 23:40 — ИА Регнум. 5 сентября сборные Исландии и Украины разыграли матч 8-го тура квалификации к ЧМ-2018 группы I. Матч завершился уверенной победой хозяев.

Футбол

На 47-й минуте Гильфи Сигурдссон открыл счет — 1:0.

Через 19 минут Сигурдссон оформил дубль после ассиста Бедварссона — 2:0.

Статистика матча (Исландия/Украина)

Удары 7/8

Удары в створ 2/4

Владение 45%/55%

Фолы 9/5

Украина с 14-ю очками идет на 4-м месте. Исландия расположилась двумя строчками выше с 16-ю очками.

Составы на матч:

Исландия: Хальдерсон, Бьярнасон, Игнасон, Сигурдссон, Гудмундссон, Магнуссон, Бьярнасон, Сигурдссон, Халлфредссон, Бедварссон.

Украина: Пятов, Бутько, Хачериди, Матвиенко, Ракицкий, Степаненко, Малиновский, Коноплянка, Коваленко, Ярмоленко, Беседин.

Главный арбитр матча: Уильям Коллам.

Предупреждения: Халлфредссон — 2, Малиновский — 55, Коваленко — 77, Сигурдссон — 77, Зинченко — 82.

Голы: Сигурдссон 47 — 1:0, Сигурдссон 66 — 2:0.