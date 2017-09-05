Нью-Йорк, США, 5 сентября, 2017, 23:39 — ИА Регнум. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя считает, что в организации не нуждается в значительном реформировании. Об этом он заявил 5 сентября в интервью телеканалу RT.

Wikigogo.or Аллегорическая статуя «Перекуём мечи на орала», установленная у здания ООН в Нью-Йорке

«ООН — отличное место для того, чтобы встретить новых людей и хорошо провести время, но это не всё, что из себя представляет организация. ООН работает в самых различных сферах, не только в деле сохранения мира, но и в других областях: социальная деятельность, права человека, законодательство. ООН очень загруженная структура», — отметил Небензя.

Российский дипломат напомнил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш ранее призывал реформировать организацию, чтобы сделать её эффективнее.

«Сейчас идёт очень интересный тренд, мы хотим, чтобы деятельность ООН отвечала актуальным проблемам», — сказал постпред России. В то же время он высказал мнение, что организация при этом не нуждается в «радикальном реформировании».

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп планирует заручиться международной поддержкой для реформирования ООН во время своего выступления 18 сентября на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Ранее Трамп заявил, что доля США в финансировании деятельности ООН является несправедливой. Президент Сединённых Штатов выступил за сокращение финансирования международной организации, описав ООН как «клуб, где люди могут собраться вместе, поговорить и хорошо провести время».

Администрация Трампа подготовила проект политической декларации, состоящей из десяти пунктов, которая, в случае её подписания странами-участницами ООН, должна инициировать реформирование международной организации.