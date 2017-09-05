Лос-Анджелес, США, 5 сентября, 2017, 23:26 — ИА Регнум. Из международного терминала аэропорта Лос-Анджелеса эвакуированы все пассажиры, сообщила 5 сентября администрация воздушного порта в официальном аккаунте в Twitter.

TimBray Аэропорт Лос-Анджелеса

Сотрудники охраны аэропорта и полицейские выводят пассажиров, прибывающих в международный терминал «Тома Брэдли». Причиной этих мер называется спецоперация, проходящая на нижних этажах терминала.

К операции привлечены специалисты-взрывотехники, так как неопознанный предмет может являться взрывным устройством.

Тревогу подняли из-за подозрительного предмета, обнаруженного в одном из помещений.