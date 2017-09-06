Москва, 6 сентября, 2017, 09:02 — ИА Регнум. В рамках выставки COMTRANS/17 крупнейший транспортно-логистический оператор России «Деловые Линии» подписал сразу несколько важных документов. Группа компаний намерена не только значительно обновить автопарк и развивать в России инфраструктуру для альтернативных видов топлива, но и поддерживать инновационные проекты в отрасли, сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Иванов Илья ИА REGNUM

Современная техника — гарантия сроков доставки — довольный клиент. 5 сентября «Деловые Линии» подписали сразу два соглашения по реновации парка. На данный момент в собственности группы компаний около 4 тысяч автомобилей. Почти половина из них — дальнемагистральные тягачи, из которых около 1500 приходится на машины бренда Mercedes-Benz. Поэтому первый документ был подписан именно с немецким автобрендом.

«Мы работаем с нашим партнёром уже более 7 лет. Мы выбираем Mercedes за надёжность, качество, простоту, за низкие эксплуатационные затраты. Для нас надёжный автомобиль — это гарантия доставки в срок, что является одним из основных критериев, по которому нас выбирают клиенты», — заявил директор управления по экспедиторской деятельности ГК «Деловые Линии» Михаил Петров.

По его словам, речь идёт непосредственно о замене действующих автомобилей — расширять число тягачей компания пока не собирается.

Следующее соглашение «Деловые Линии» подписали с группой «ГАЗ», которая позволит перевозчику обновить парк малого коммерческого транспорта. В рамках документа компании определили порядок реновации «гаража» и согарантийного обслуживания машин, а также уточнили аспекты, связанные с повышением качества автомобилей. В настоящее время у грузоперевозчика порядка 750 транспортных средств отечественного бренда. В основном это модели «Газель» и «Газон Next».

Иванов Илья ИА REGNUM

По словам директора управления по экспедиторской деятельности ГК «Деловые Линии» Михаила Петрова, сотрудничество с группой «ГАЗ» в последнее время развивается успешно: качество машин уже не уступает европейским аналогам, при этом стоимость эксплуатации — ниже.

«Для нас очень важно подписание такого партнёрского соглашения с ведущим оператором логистических услуг сегодня в стране», — отметил директор дивизиона «Легковые коммерческие автомобили «группы ГАЗ» Павел Середа. «Мы здесь реализуем концепцию единого поставщика. Мы хотим быть единым поставщиком таких компаний, как «Деловые Линии», предоставляя лучшую стоимость владения, лучшую стоимость запасных частей, самый широкий модельный ряд и качественное обслуживание автомобилей. Со своей стороны постараемся максимально соответствовать качеству и тем требованиям, которые нам предъявляет заказчик», — добавил он.

Однако традиционными автомобилями интересы «Деловых Линий» не ограничиваются — в рамках COMTRANS компания заключила также Меморандум о намерениях с шведской фирмой Scania и ООО «Газпром газомоторное топливо». В рамках этого соглашения перевозчик намерен постепенно наращивать парк машин на газомоторном топливе, а партнеры — помогать с развитием инфраструктуры заправок КПГ на трассе Москва-Санкт-Петербург.

В настоящее время у «Деловых Линий» уже есть пять арендуемых у Scania тягачей на газовом топливе. Как подчеркнул генеральный директор ООО «Скания-Русь» Войцех Ровински, газовые двигатели уже хорошо зарекомендовали себя с точки зрения надёжности и эффективности.

Иванов Илья ИА REGNUM

«Газовое топливо, поставляемое компанией «Газпром», также доказало свою эффективность. Поэтому мы с огромным удовольствием будем продолжать наше сотрудничество с нашими уважаемыми партнёрами», — указал Ровински.

«То, что «Деловые Линии» уже активно тестируют газомоторное топливо, для нас большая радость. Это экология, это экономика логистики, которая улучшается и тем самым улучшает всю российскую экономику, поскольку в России транспортная составляющая занимает высокую долю в себестоимости товара. Со всех сторон процесс очень правильный и имеет очень большое будущее», — добавил заместитель гендиректора «Газпром газомоторное топливо» Денис Корниенко.

Наконец, последнее соглашение было подписано с некоммерческим партнёрством «Содействие развитию и использованию навигационных технологий». Документ связано с реализацией направления «Транспортно-логистические услуги» плана мероприятий («дорожной карты») Автонет 2.0 Национальной технологической инициативы.

Суть этого проекта заключается в развитии интеллектуальных и телематических транспортных систем, в перспективе — организации распределенной сети управления автотранспортом без водителя. Вместе с Михаилом Петровым новое соглашение подписала заместитель президента «Партнёрства» по правовым вопросам Екатерина Кочергина.

«Логистика — это уже далеко не просто грузовики, дороги и люди. Это сложные IT-системы, это математическое моделирование. И в рамках этого для нас очень ценно присоединиться к коллегам из Национальной технической инициативы в рамках проекта Autonet. Попробовать сделать не просто нас лучше и эффективнее, а изменить отрасль в целом», — пояснил директор управления по экспедиторской деятельности ГК «Деловые Линии» Михаил Петров.