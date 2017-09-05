Бухарест, 5 сентября, 2017, 23:14 — ИА Регнум. Премьер-министр Румынии Михай Тудосе отправил в отставку министра обороны Адриана Цуцуяну. Как передает корреспондент ИА REGNUM, поводом стало скандальное сообщение для прессы, разосланное Минобороны 5 сентября, в нем высказывалась критика в адрес правительства и отмечалось, что оборонное ведомство осталось без средств для выплаты зарплаты военным.

Нет денег

Премьер Тудосе признался, что был «шокирован», узнав об этом, после чего вызвал министра обороны и предложил ему подать в отставку. Правительство распространило сообщение о том, что финансовых затруднений нет, а поступление денег на счета Минобороны задерживается из-за технических сбоев.

В то же время экс-премьер Румынии от социал-демократов Виктор Понта, недавно покинувший правящую партию и возглавивший новую партию Pro Romania, заявил, что финансовые проблемы в стране действительно есть, и Минобороны не единственное ведомство, оставшееся без денег.

Временным исполняющим обязанности главы военного ведомства назначен вице-премьер Марчел Чолаку.