* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Куала-Лумпур, 5 сентября, 2017, 23:52 — ИА Регнум. Полиция Малайзии задержала двух граждан Ирака, подозреваемых в принадлежности к террористической группировке ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 5 сентября сообщает CNA.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террорист

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Два гражданина Ирака в возрасте 41 года и 63 лет были арестованы, поскольку полиция считает, что они являются командирами ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил инспектор полиции Малайзии Мохамад Фузи Харун.

«Они были арестованы, поскольку их подозревают в том, что они были командирами ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), когда принимали участие в боях в Ираке», — заявил представитель полиции.

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Напомним, в результате серии спецопераций, проходивших по всей Малайзии в период между 4 июля и 30 августа 2017 года, были задержаны 19 подозреваемых в террористической деятельности.