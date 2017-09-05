Кишинёв, 5 сентября, 2017, 22:55 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон заблокировал участие молдавских военных в международных военных учениях Rapid Trident-2017 на Украине. Как передает корреспондент ИА REGNUM, Додон ответил отказом на письмо замминистра обороны Георгия Галбуры насчет участия молдавского контингента в учениях.

Presedinte.md Игорь Додон

Галбура сообщил о планах Минобороны об отправке 57 молдавских военных на учения, которые пройдут в сентябре на Яворовском полигоне в Львовской области «для подготовки к миротворческой миссии в Косово». Замминистра отметил, что молдавские военные участвуют в этих учениях с 1996 года в рамках программы НАТО «Партнерство ради мира», а все снаряжение и размещение оплачивают организаторы.

В ответ Додон отметил, что для участия молдавских военных в многонациональных военных учениях необходимо согласие верховного главнокомандующего, и он такого согласия не дает. Президент распорядился, чтобы все приготовления к учениям были отменены, а организаторов Rapid Trident оповестили о том, что Национальная армия Молдавии не примет в них участия.

ИА REGNUM отмечает, что учения Rapid Trident ежегодно проводятся на Украине под эгидой НАТО. Ранее Додон уже заблокировал участие молдавской армии в нескольких военных учениях Североатлантического альянса. В свою очередь в правительстве Молдавии обвиняют президента в нанесении ущерба обороноспособности страны.