Пекин, 5 сентября, 2017, 22:50 — ИА Регнум. «Трамп рад бы наказать Северную Корею максимально жестким, но в рамках человечности, образом, да коммерческие отношения с Китаем ему это не позволяют», — считает обозреватель испанской El Economista Эва Мильян.

Трескотня

«Гиперактивность американского президента в своем Твиттере загоняет его самого в угол, разбрасываясь грозными словами, помещает себя в эпицентр конфликта между экономическими интересами США и желанием добиться реализации обещания «вернуть Америке былое величие», — отмечает журналистка. — Трамп оповестил всех через соцсети, что собирается прекратить торговые отношения со странами, поддерживающими связь с Пхеньяном. С точки зрения политической риторики предложение весьма эффектное, но с точки зрения экономики — очень неэффективное. Одним из главных бизнес-партнеров Северной Кореи является Китай. Прекращение торговых операций с которым сильно ударит по американским компаниям».

«Одна из основных экономик планеты сильно зависит от другой из этого же ряда, — подчеркивает аналитик. — И неизвестно еще, кому от этого разрыва будет хуже: статистика показывает, что в 2016 году КНР закупила американских товаров и услуг на 450 миллиардов долларов и, в свою очередь, продала американцам на 115 миллиардов. Автопром, компьютерная техника (включая очередную модификацию iPhone, по которой все сходят с ума), сельхозпродукция — разрыв американо-китайских связей не просто ударит по всем сферам отношений, но и обрушит некоторые отрасли. По данным консалтинговой фирмы Capital Economics, разрыв с Китаем будет стоить США не менее 3% годового ВВП».

По мнению автора, действия Трампа, напоминающие движения слона в посудной лавке, могут принести только разрушительный эффект.