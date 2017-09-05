Киев, 5 сентября, 2017, 22:47 — ИА Регнум. Украина может направить с Совет Безопасности ООН свой вариант резолюции по введению миротворческой миссии в Донбасс. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко в интервью телеканалу «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цель

«У нас всё уже есть, наработанное. Оно есть на руках наших партнёров. Я думаю, мы посмотрим, и в течение нескольких дней, в случае необходимости, мы представим и распространим свой альтернативный проект», — сказал Ельченко.

Он добавил, что другим вариантом является «работа на базе российского проекта», однако это «не означает, что там всё остаться так, как они написали».

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По словам украинского дипломата, Киев настаивает на том, чтобы миссия ООН располагалась не только на линии разграничения, как предлагает российская сторона, но «на всей территории Донбасса, в первую очередь на российско-украинской государственной границе».

Также, по его словам, Украина рассчитывает, что на миротворцев будет возложено больше функций, нежели охрана наблюдателей ОБСЕ. «Для этого проще их вооружить, а не заводить туда ещё какие-то военные силы ООН, которые будут их охранять», — отметил Ельченко

Кроме этого, киевские власти не хотят согласовывать вопрос о введении миротворцев с Донецкой и Луганской народными республиками, так как, по их мнению, «стороной конфликта является Россия», сказал постпред Украины при ООН.

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Как передавало ИА REGNUM, 5 сентября Россия внесла в Совет Безопасности ООН проект резолюции о введении миротворческой миссии ООН в Донбасс. Ранее с этой инициативой уже выступала украинская сторона.

Президент России Владимир Путин заявил, что речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, при этом миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. Размещение сил ООН возможно только после отвода вооружений и согласования данного вопроса с Донецкой и Луганской народными республиками, подчеркнул также российский лидер.

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