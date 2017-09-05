Лондон, 5 сентября, 2017, 22:46 — ИА Регнум. Великобритания намерена вместе с США и Евросоюзом принимать меры по давлению на КНДР, сообщил официальный представитель канцелярии премьер-министра Терезы Мэй по итогам ее переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

Кроме того, британское правительство призвало членов Совбеза ООН достичь единого мнения по новым мерам давления на Северную Корею.

«Премьер-министр считатет очень важным способность Совбеза ООН быть громким и единогласным международным рупором и быстро достигать соглашения по новым мерам», — указано в сообщении.

Интересно отметить, что в ходе своих переговоров главы правительств США и Великобритании сошлись во мнении, что главную роль в урегулировании кризиса с КНДР должен сыграть Китай.

Пока неизвестно, интересовались ли они при этом мнением руководства Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, Северная Корея 3 сентября заявила об успешном испытании водородной бомбы, пригодной для использования в качестве боевого блока для межконтинентальных баллистических ракет.