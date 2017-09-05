Севастополь, 5 сентября, 2017, 22:33 — ИА Регнум. Строительство гражданского сектора аэропорта «Бельбек» начнется в 2019 году после того, как будет утверждена его финансовая модель. Пока идет строительство аэропорта «Симферополь», на «Бельбеке» будут принимать бизнес-авиацию. Об этом заявил 5 сентября вице-премьер РФ Дмитрий Козак в Севастополе, передает корреспондент ИА REGNUM.

Melee Пассажирский терминал аэропорта «Бельбек»

«В 2019 году мы приступим к реализации планов по развитию гражданской части аэропорта Бельбек… На первом этапе он будет функционировать для приема бизнес-джетов, а затем, если будет спрос и будет утверждена соответствующая финансовая модель, будем развивать его дальше», — сказал Козак.

Он также отметил, что сложностей для реализации проекта больше нет.

В августе правительство Севастополя распорядилось внести в уставной капитал «Международного аэропорта «Симферополь» 1,5 миллиарда рублей, предназначенные в ФЦП на развитие гражданского сектора аэропорта Бельбек. Деньги направят на реконструкцию гражданской части воздушного узла, а город получит акции предприятия.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, изначально правительство Севастополя рассчитывало, что аэропорт будет круглогодичным, и заявляло о планах создания крупного воздушного узла, конкурирующего с аэропортом Симферополя.

После того как Севастополь не нашел инвестора для строительства гражданской части аэродрома, «Бельбек» стал филиалом «Аэропорта «Симферополь».

В федеральной целевой программе по развитию Крыма и Севастополя до 2020 года было предусмотрено 1,776 млрд рублей на организацию гражданского сектора аэропорта.

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В июле 2017 года власти Севастополя заявляли об использовании «Бельбека» для региональной авиации — на расстояния до 600 км.

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Добавим, что постановлением правительства РФ «Бельбек» имеет статус аэродрома двойного назначения: для совместного использования военной и гражданской авиацией.