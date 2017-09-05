Уфа, 5 сентября, 2017, 22:29 — ИА Регнум. В Уфе обильный ливень и его последствия вызвали шквал эмоций и ряд вопросов к мэрии. Одной из наиболее часто обсуждаемых проблем стал вопрос о состоянии ливневой канализации. Мнения опрошенных ИА REGNUM разделились, одни считают, что мэрия не справляется с работой, другие полагают, что городские службы сработали нормально

02.mchs.gov.ru Спасатели МЧС проводят работы после ливня в Уфе

СМИ и соцсети 5 сентября изобиловали публикациями о последствиях небывалого для сентября ливня. Накануне вечером в Уфе выпала двухмесячная норма осадков — 115 миллиметров. Месячной нормой для сентября в регионе считается показатель в 53 миллиметра. Городским службам приходится откачивать воду из жилых домов. Так, подтоплены оказались цокольные этажи административных зданий и некоторых торговых центров. На железнодорожной станции «Уфа» из-за перелива пути было организовано реверсивное движение поездов. В Уфе обвалилась вырытая для замены труб траншея на бульваре Ибрагимова: вода размыла землю, в результате сложенные рядом плиты перекрытия сползли в канал, а стенка лотка обвалилась. Ливневая канализация не справилась с объемом выпавших осадков. По данным МЧС, в результате непогоды под водой оказались участки дорог по улицам Губайдуллина, Менделеева, Бакалинской, Пугачева, Ахметова, Сочинской, проспектам Октября и Салавата Юлаева. Также на некоторых участках не работали светофоры. Водителям, чьи автомобили заглохли посреди проезжей части, помогали спасатели. Город встал в многочасовую пробку, в соцсетях появились фотографии и видеоролики, иллюстрирующие разгул стихии.

Наибольший резонанс вызвали два случая: вода смыла коляску с ребенком и, предположительно, стала причиной гибели человека. На кадрах с мобильного телефона случайного свидетеля видно, что на одном из пешеходных переходов вода сбила с ног двоих человек, пытавшихся переправить через поток коляску с ребенком. Ребёнок мог быть унесен течением, но на помощь поспешили проезжающие мимо водители. Повезло, что на месте происшествия оказался бульдозер, который перегородил поток и снизил его силу.

В этот же день труп мужчины был обнаружен на улице Кольской. Изначально очевидцы сообщили в «Службу спасения 112» о лежащем без сознания человеке около Ильинского рынка. Прибывшая бригада скорой помощи в указанном месте пациента не обнаружила. Медики осмотрели территорию и нашли тело без признаков жизни в овраге. Предварительная версия следователей — пешехода сбил с ног сильный поток воды, он ударился головой и потерял сознание, после чего захлебнулся.

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Также 5 сентября в Уфе прекращено движение маршрутов №1, 7, 10, следующих до остановки «Железнодорожный вокзал». Данные неудобства связаны с необходимостью восстановления состояния земляного полотна после прошедших ливней.

Градоначальник Уфы Ирек Ялалов 5 сентября заявил, что хозяйственная система города в условиях вчерашнего ливня отработала «как надо». Однако мэр вынужден был констатировать, что ливневые воды разрушили подпорную стенку в Советском районе и размыли дорогу на улице Бакалинской.

«Размыв дорог говорит о том, что существующие нормативы строительства с точки зрения аномальных погодных условий по осадкам не выдерживают никакой критики», — отметил глава администрации. При этом он подчеркнул, что с таким аномальным количеством выпавших одновременно осадков «ни один город и ни одна страна» справиться не смогут.

Что касается светофорных объектов, из строя в результате непогоды вышло 18 единиц. По мнению Ялалова, это достойный результат, учитывая, что всего по Уфе насчитывается около 5,5 тыс. светофорных объектов. В отличие от мэра спасатели насчитали 48 отключенных светофоров.

Уфимцы обращают внимание на то, что в Уфе затапливаются одни и те же объекты, например, здание Росреестра, откуда после потопа откачали 145 кубометров воды. «В июле это здание тоже затапливалось, что же было сделано для предотвращения затопа?» — спрашивают горожане.

«Летние потопы ничему не научили городские власти! Сколько колясок должно еще быть унесено водой, чтобы власти занялись ливнёвкой?» — возмущается уфимец Михаил Еленин.

Политолог Дмитрий Михайличенко подчеркнул, что, несмотря на аномальное количество осадков, катастрофы в Уфе не произошло.

«Полагаю, что городские службы сработали нормально, а жители в основном адекватно отреагировали на капризы природы. Попытки политизировать этот вопрос, представить природную стихию как свидетельство несостоятельности городских властей — это, на мой взгляд, лишь следствие политизированного сознания части блогеров в социальных сетях и не более того. Опыт свидетельствует, что, такого рода «экстрафакторы», напротив, способствуют сплочению общества и власти. Отрадно, что уфимский сити-менеджер Ялалов предложил пострадавшим от стихии предпринимателям помощь, которая отчасти даже выходит за пределы полномочий муниципалитета», — резюмировал собеседник ИА REGNUM.