Гейдельберг, Германия, 5 сентября, 2017, 22:27 — ИА Регнум. В ходе предвыборного митинга в германском городе Гейдельберге неизвестный закидал помидорами действующего канцлера Германии Ангелу Меркель, которая на предстоящих парламентских выборах намерена побороться за свой пост. Об этом сегодня, 5 сентября, сообщает агентство DPA.

Bundeskanzlerin.de Ангела Меркель

Сообщается, что инцидент произошел во время выступления Меркель перед тремя тысячами избирателей. В самом конце речи федерального канцлера неизвестный метнул в неё два помидора.

Один томат попал в бедро Меркель, а второй угодил в ведущую митинга.

Меркель на данное нападение отреагировала с юмором.

Стоит отметить, что последние проведённые социологические опросы показывают, что Союз ХДС/ХСС, возглавляемый Меркель, опережает своего ближайшего конкурента — социал-демократов на 6% (36% против 30%).