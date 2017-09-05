Берлин, 5 сентября, 2017, 22:26 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел ФРГ опубликовало рекомендации для своих граждан, собирающихся посетить Турцию, сообщает официальный сайт ведомства.

Опасность

Гражданам ФРГ рекомендуется соблюдать «повышенную осторожность», посещая турецкую территорию.

По мнению министерства иностранных дел Германии, приехавшие в Турцию граждане ФРГ могут попасть в турецкие тюрьмы без всякого объяснения причин.

«После попытки госпереворота в Турции в июле 2016 года множество граждан Германии попали в тюрьму в Турции. При этом до сих пор не ясны как причины, так и сроки этого тюремного заключения. Этого стоит ожидать во всех частях Турции, не исключая туристических регионов страны», — указано на сайте МИД ФРГ.

Кроме того, внешнеполитическое ведомство ФРГ рекомендует гражданам Германии регистрироваться в специальном списке консульств и посольства Германии в Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, отношения Турции и Германии резко ухудшились в апреле 2017 года в ожидании турецкого конституционного референдума. Кроме того, на эти отношения негативно влияет вопрос о допуске немецких депутатов на военные базы в Турции с целью посетить военнослужащих бундесвера.