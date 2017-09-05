Рига, 5 сентября, 2017, 22:08 — ИА Регнум. В советское время Латвия жила лучше, чем после восстановления независимости, когда в стране наблюдается нескончаемый демографический кризис, заявил руководитель Латвийской социалистической партии, экс-депутат Европарламента и мэр Риги Альфред Рубикс.

Советская Латвия. Специалисты-конструкторы Рижского автозавода, принимавшие участие в создании микроавтобусов. 1979

«Если сравнить нынешнюю Латвийскую Республику с Советской Латвией, то падение страшное. Конкретный показатель, указывающий, что в стране непорядок, — это сокращение населения. Когда мы вышли из состава СССР, нас было 2,6 миллиона человек, тогда как сейчас, по данным статистики, чуть менее двух миллионов. Честно скажу, я не верю этим цифрам, мне кажется, что количество населения нашей страны значительно меньше», — сказал Рубикс.

Он также добавил, что если живущие люди в Латвии продолжат эмигрировать, то через несколько десятков лет в стране совсем не останется латышей. «Люди продолжают уезжать из Латвии. Первыми, в начале 90‑х, массово уехали русскоязычные — в Россию, Белоруссию, на Украину. В XXI веке больше едут в богатые европейские страны, и среди уехавших людей преобладают латыши. Уже в прессе появились рассуждения ученых-демографов, что если так будет продолжаться и дальше, то через 50 лет в Латвии не останется латышей, и она не будет такой, как она есть сейчас», — отметил Рубикс.

По его словам, экономическая ситуация в стране также оставляет желать лучшего: «Мы потеряли не только население, но и все ведущие предприятия. Тот же завод VEF, где выпускалось много уникальной продукции. Латвия перестала производить вагоны электропоездов и дизельные поезда, которыми мы обеспечивали не только себя, но и целый ряд других государств. Латвия потеряла шерстяное и хлопчатобумажное производство. Осталась лишь сфера услуг. Торговые предприятия: Maxima, Rimi и так далее. То есть реальной экономики у нас нет. Делаю однозначное заключение: жизнь большинства населения стала хуже».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, согласно данным Eurostat, Латвия находится на втором месте в ЕС по сокращению численности населения за 2016 год.