Москва, 5 сентября, 2017, 21:48 — ИА Регнум. Переименование украинскими властями военной операции в Донбассе напоминает манипуляции жуликоватого продавца. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 сентября, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Москали

Готовящийся на Украине законопроект о реинтеграции Донбасса предполагает замену определения «антитеррористическая операция» на определение «операция по обороне Украины».

Игра слов — и ничего больше, считает Клинцевич.

«Как ни назови действия Киева в Донбассе — «антитеррористической операцией» или «операцией по обороне Украины», — их с суть остается прежней. Это война с собственным народом», — отметил сенатор.

По его мнению, «все это очень напоминает манипуляции жуликоватого продавца с залежалым товаром».

«Срок годности его давно прошел, но очень хочется продать», — сказал Клинцевич.

4 сентября 2017 года представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что законопроект о реинтеграции Донбасса на 99,9% готов к внесению в украинский парламент. Также Луценко заявляла, что Россия в законопроекте о реинтеграции Донбасса будет названа страной-агрессором.