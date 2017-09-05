Петрозаводск, 5 сентября, 2017, 21:48 — ИА Регнум. В карельском Приладожье завершился крупный инвестиционный проект — целлюлозный завод в городе Питкяранта вышел на стопроцентную переработку заготавливаемой древесины. На предприятии, производящем небеленую целлюлозу, ввели в промышленную эксплуатацию многотопливный котел, который замкнул цикл полного использования сырья, сообщила сегодня, 5 сентября, пресс-служба правительства Карелии.

Pitzavod.ru Целлюлозный завод в городе Питкяранта

Запуск котла, в котором сжигают отходы производства, например, кору, а также осадок местных очистных сооружений, даст предприятию возможность значительно снизить экологическую нагрузку на окружающую среду. Общая стоимость инвестиционного проекта составила примерно 250 миллионов рублей, сообщил генеральный директор ООО «РК-Гранд» (собственник предприятия) Константин Малышев. В настоящее время завод в Питкяранте занимает долю в 3,5% на мировом рынке небеленой целлюлозы.

Кроме того, 8 сентября в Карелии завершится еще один крупный инвестиционный проект в лесопромышленном комплексе. Компания «Русский Лесной Альянс» увеличит мощности своего производства под Петрозаводском за счет открытия новой лесопильной линии. Как сообщил региональный министр по природопользованию и экологии Алексей Щепин, в этот инвестиционный проект вложено 585 миллионов рублей, создано 47 рабочих мест.

Сегодня компания «Русский Лесной Альянс» производит строганый погонаж, создан цех по деревянному домостроению. Предприятие обеспечивает закрытый цикл обработки древесины, наращивает заготовку и обработку леса. В начале года этот проект включили в список приоритетных инвестиционных проектов Минпромторга России в области освоения лесов.

Согласно договоренностям, инвестор должен создать на предприятии 51 рабочее место, сообщает ИА «Республика Карелия». Для реализации проекта «Русский Лесной Альянс» до 2023 года получит в долгосрочную аренду без аукциона лесные участки в Кондопожском и Пряжинском районах республики на общей площади 83,1 тыс. га с расчетной лесосекой 78,3 тыс. кубометров в год.

Оба события в лесопромышленной сфере укладываются в стратегию развития карельского ЛПК, которую недавно обозначил врио главы республики Артур Парфенчиков. Каждое предприятие лесопромышленного комплекса республики обяжут стремиться к полному циклу переработки древесины и ее отходов. Для этого региональное руководство запустило полную инвентаризацию лесного хозяйства, в том числе, его арендаторов. Более того — лес в аренду вскоре будут получать только при условии так называемой глубокой переработки карельской древесины. Соответствующие документы сейчас готовят в региональном правительстве.