Нейпьидо, 5 сентября, 2017, 19:55 — ИА Регнум. «Создание образа общего врага и картинки страшных гонений и преследований является достаточно эффективным механизмом консолидации и мобилизации мусульман», — так ситуацию в Мьянме прокомментировала корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры ЮНЕСКО по изучению мировой культуры и религий при Киргизско-Российском Славянском университете, религиовед Галина Колодзинская.

Мьянма

По словам эксперта, для этой части мира характерны подобные столкновения между различными народностями и конфессиями. Например, в соседних Бангладеш, Индии и Пакистане периодически повторяются атаки на религиозные меньшинства с большими жертвами среди мирного населения. В связи с этим такое обостренное внимание к Мьянме вызывает определенные вопросы.

Эксперт напоминает о том, что первые организованные движения мусульман-рохинджа начали возникать еще в 80-х годах из-за дискриминационной политики правительства Мьянмы в отношении этой народности, которая поражена в ряде гражданских прав, включая право на гражданство. Однако радикализироваться исламские группировки рохинджа начали около 10 лет назад и не без влияния Саудовской Аравии, которая также преследует свои интересы и планы в отношении мусульманского мира, мобилизируя своих сторонников.

«Создание имиджа общего врага мусульман и картинки страшных гонений и преследований является достаточно эффективным механизмом. Но и этот механизм нужно предварительно апробировать. Вот и получается, что ситуация в Мьянме стала своего рода тестом на консолидированность и политизированность мусульман во всем мире. В результате ситуация показала, что многие мусульмане действительно заняли достаточно жесткую позицию в отношении внешнего врага и своих «совершенно незнакомых» им единоверцев. Механизм работает», — говорит религиовед.

Галина Колодзинская отмечает также, что резонанс события получили в результате активной работы исламских СМИ, которые создали религиозно ангажированный информационный посыл. Тренд впоследствии продолжили рядовые мусульмане, подчеркивая, что «неверные преследуют наших единоверцев» и «мусульмане не могут с этим мириться и должны что-то сделать».

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«Однако, если мы рассмотрим преследования одних мусульман другими мусульманами, то увидим, что почему-то это не встречает такой резкой критики. Например, массовые убийства мусульман боевиками ИГ (террористическая группировка, деятельность которой в РФ запрещена) в Сирии и Ираке, военная интервенция Саудовской Аравии в Йемен. Очень печально осознавать, что порой даже очень искрение верующие подпадают под влияние пропаганды и не понимают, что на самом деле их могут использовать в геополитических играх», — отмечает эксперт по вопросам религии.

Колодзинская предположила, что это далеко не последний случай, когда на религиозных чувствах мусульман попытаются сыграть для того, чтобы проверить в очередной раз действенность это механизма.

«Первым эту стратегию применило ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Их основной посыл заключался в том, что они якобы ведут войну против «неверных», напавших на их земли, и просят остальных мусульман помочь им в этой «справедливой войне». И, как мы знаем, это достаточно эффективно сработало. К ним на помощь приехали мусульмане со всего мира, но только на месте многие поняли, в какую ловушку попали», — заключила она.

Напомним, 25 августа группа мусульман-рохинджа совершила нападения на блокпосты правительственных войск, жертвами столкновений стали десятки человек. Ответные действия правительства Мьянмы привели к гибели по меньшей мере 400 человек в штате Ракхайн. По данным Управления Верховного комиссара Организации объединённых наций по делам беженцев, число беженцев из Мьянмы в Бангладеш достигло 123 тыс. человек.

В Киргизии на фоне этих событий «в связи с повышенной террористической угрозой и недопущением массовых беспорядков на почве межрелигиозной вражды» был отменен футбольный матч отборочного раунда Кубка Азии — 2019 между сборными Киргизии и Мьянмы, который должен был состояться в Бишкеке 5 сентября. Надо отметить, что в комментариях к этой новости разгорались весьма жаркие дискуссии, где зачастую звучали призывы к насильственным действиям против спортсменов мьянманской команды в качестве мести за «гонения мусульман».