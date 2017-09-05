Вашингтон, 5 сентября, 2017, 19:44 — ИА Регнум. Администрация президента США приняла решение о сворачивании программы «Отложенные действия для прибывающих детей» (DACA), которая предусматривала защиту от депортации из США нелегальных мигрантов, прибывших в страну в несовершеннолетнем возрасте, передаёт Associated Press.

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«Администрация Дональда Трампа анонсировала прекращение действия программы, защищающей молодых иммигрантов от депортации», — говорится в сообщении.

Напомним, о планах Белого дома прекратить действие программы DACA стало известно в конце августа. В начале сентября пресс-секретарь президента США Сара Сандерс сообщала, что администрация ещё «находится в процессе принятия решения».

Напомним, программа была введена в 2012 году предшественником Дональда Трампа — 44-м президентом США Бараком Обамой. Она давала возможность нелегальным мигрантам, находящимся в стране с детства, рассчитывать на отсрочку от депортации. Соответствующий документ выдавался сроком на два года с возможностью дальнейшего продления.

Ранее в Белом доме также заявляли, что рассматривают возможность помещения под арест родителей и других близких родственников за незаконный въезд в Соединённые Штаты с детьми.

Администрация Дональда Трампа планирует провести масштабную реформу миграционной системы, результатом которой должно стать сокращение иммиграции в США на 50% к 2027 году.