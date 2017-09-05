Москва, 5 сентября, 2017, 18:58 — ИА Регнум. Законопроект, уточняющий процедуру налогообложения компенсационного фонда для дольщиков и выплат из этого фонда, правительство внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 5 сентября.

Строительный материал

Компенсационный фонд для граждан-участников долевого строительства, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков был создан по поручению президента РФ Владимира Путина 1 января 2017 года. В июле депутаты Госдумы приняли закон, который регулирует работу этого фонда. В частности, этим законом определено, что фонд формируется за счет отчислений застройщиков, которые привлекают средства граждан. Каждый застройщик обязан отчислять в фонд 1,2% от цены каждого договора долевого участия.

В случае, если застройщик окажется не в состоянии выполнить условия договора или будет признан банкротом, дольщики будут получать компенсационные выплаты из фонда. Новый законопроект предлагает внести изменения в Налоговый кодекс РФ и освободить эти выплаты от налога на доход физлиц (НДФЛ).

«Кроме того, поскольку компенсационный фонд будет формироваться за счет обязательных отчислений (взносов) застройщиков, осуществляющих привлечение денежных средств участников долевого строительства по договорам долевого участия в строительстве, возникает необходимость учета расходов застройщиков, понесенных ими на уплату таких взносов, при их налогообложении», — отмечают в правительстве.

Авторы документа подчеркивают, что в законодательстве уже есть норма, которая позволяет организациям при расчете налога на прибыль организации учитывать взносы и платежи, если их уплата — обязательное условия для существования организации. Теперь эту практику предлагается распространить и на застройщиков.

«При определении объекта налогообложения полученные доходы уменьшаются на сумму расходов в виде отчислений (взносов) застройщиков в компенсационный фонд», — отмечают авторы инициативы.

Кроме того, правительство предлагает также освободить от налога на прибыль доходы фонда, полученные за счет обязательных взносов застройщиков.