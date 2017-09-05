Симферополь, 5 сентября, 2017, 18:47 — ИА Регнум. Новейший ракетный корабль Черноморского флота «Вышний Волочек» вышел в море на первые ходовые испытания, сообщил журналистам глава пресс-службы Черноморского флота Вячеслав Трухачев.

Mil.ru Корабль «Вышний Волочек»

Построенный на Зеленодольском судостроительном заводе малый ракетный корабль недавно совершил переход внутренними водными путями из Зеленодольска в Новороссийск. Для буксировки по рекам и каналам с корабля была снята часть оборудования и конструкций. Теперь их обратный монтаж завершен и экипаж «Вышнего Волочка» вместе со специалистами Зеленодольского завода проверят надежность работы систем и механизмов корабля на различных режимах работы в условиях полигонов боевой подготовки.

Для ходовых испытаний МРК «Вышний Волочек» в море привлечены вспомогательные суда и самолеты морской авиации.

Справка ИА REGNUM : Малые ракетные корабли проекта 21 631 «Буян-М», разработанного конструкторами ОАО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро», являются многоцелевыми кораблями с артиллерийским, противодиверсионным, зенитным и радиотехническим вооружением.

Главным оружием малых ракетных кораблей данного типа являются крылатые ракеты «Калибр-НК», способные на большом расстоянии с высокой точностью уничтожать как сухопутные объекты, так и надводные корабли противника.

Сочетание ракетного комплекса «Калибр-НК» с малыми размерами и осадкой, а также с пониженной радиолокационной заметностью, делает корабли проекта 21 631 «Буян-М» смертельно опасным противником.