Монреаль, Канада, 5 сентября, 2017, 18:42 — ИА Регнум. Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен не отказывался от своих утверждений о причастности российских властей к допинговым нарушениям. Об этом 5 сентября сообщает Sport1 со ссылкой на заявление офиса эксперта WADA.

Www.wada-ama.org Логотип Всемирного антиопингового агенства (ВАДА)

«Ричард Макларен чётко придерживается результатов своего расследования. Он удивлен недавними сообщениями, в которых утверждалось обратное», — говорится в заявлении.

Накануне, напомним, глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов сообщил, что встречался с Ричардом Маклареном, и тот «сказал, что снял свои обвинения в государственном вмешательстве». «Если он снял эти обвинения, то это очень важно», — отметил Смирнов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя данную информацию, заявил, что решение главы комиссии WADA «можно только приветствовать», если таковое действительно было принято. Песков напомнил, что российская сторона «с самого начала решительно отрицала даже гипотетическую возможность» причастности государства к употреблению допинга спортсменами.

Между тем в заявлении Ричарда Макларена указывается, что последний раз он встречался с Виталием Смирновым в октябре 2016 года.

По его словам, глава НОАК попросил его не использовать формулировку «государственная поддержка», пояснив, что в России это означает поддержку на высшем государственном уровне, тогда как в докладе речь идёт только о Минспорта России. Макларен отметил, что согласился с этими доводами и во второй части доклада использовал формулировку «систематическое институциональное уклонение от допинг-контроля».

Комиссия Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена в 2015 году обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил. Позднее Макларен утверждал, что в России якобы существовал государственная система, осуществлявшая манипуляции с допинг-пробами и покрывавшая атлетов.

На основании выводов комиссии была приостановлена работа Московской антидопинговой лаборатории, а также вынесено решение о несоответствии Российского антидопингового агентство (РУСАДА) кодексу WADA.

24 сентября в Париже должно состояться заседание Исполнительного комитета WADA, в ходе которого будет рассмотрен вопрос о восстановлении соответствия РУСАДА кодексу международной организации. Исполком WADA оценит выполнение РУСАДА критериев дорожной карты для восстановления статуса агентства, а также подведёт итоги аудита РУСАДА, который будет проведён в текущем месяце.

В начале августа в WADA сообщали, что РУСАДА выполнило 19 условий дорожной карты и ещё 12 требований международной организации предстояло выполнить. Одним из требований WADA являлось, в частности, признание ответственными органами по борьбе с допингом в России (Минспорта, Олимпийским комитетом и РУСАДА) выводов доклада комиссии под руководством Ричарда Макларена.