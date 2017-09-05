Москва, 5 сентября, 2017, 18:28 — ИА Регнум. Следственный комитет вызвал на допрос недавно вышедшего из тюрьмы оппозиционера Сергея Удальцова. Об этом сегодня, 5 сентября, сообщила журналистам официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Дмитрий Борко Сергей Удальцов

Напомним, Удальцов 8 августа вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за организацию массовых беспорядков на Болотной площади в мае 2012 года. По данному уголовному делу Удальцов и Леонид Развожаев были приговорены к 4,5 годам тюрьмы.

«Удальцов вызван на допрос в Следственный комитет», — сказала Петренко, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Какие-либо подробности она не раскрыла. Причина вызова Удальцова к следователю не сообщается.

В свою очередь, адвокат Удальцова Дмитрий Аграновский заявил, что ни он, ни его клиент ничего не знают о вызове Следственного комитета. По его словам, Удальцов пока не получал повестку.