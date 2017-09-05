Москва, 5 сентября, 2017, 17:54 — ИА Регнум. Вышел в свет сборник статей «Жизнь без государства: революция в Курдистане» (М.: Common place; Hevalе, 2017), составленный Дмитрий Окрестом, Дмитрием Петровым и Максимом Лебским. В подготовке этого издания приняли участие известные российские и зарубежные специалисты-востоковеды — Кирилл Вертяев, Григорий Туманов, Леонид Исаев, Дмитрий Петров, Джанет Биэль, Дэвид Гребер, Заер Бахер, Хусейн Инан, Фархат Патиев и другие.

Они в очередной раз предприняли попытку простым, доступным для обычного читателя языком рассказать не только о курдах, которые вступили на путь борьбы за создание своего независимого национального курдского государства. При этом составители сборника статей специально обращают внимание на то, что территорию, которую принято называть Курдистаном, охватывает часть территорий таких четырех стран Ближнего Востока, как Ирак, Сирия, Иран и Турция. Ситуация в каждой из этих четырех частей Курдистана различна, но авторы уделяют большее внимание описанию сирийских курдов, где, как и в Турции, до недавнего времени отрицалось существование вообще самой курдской проблемы.

Современная ситуация в Сирии стала приковывать повышенное внимание исследователей, что нашло отражение в новом сборнике статей. При этом отмечается, что главным образом под воздействием внешних факторов — вторжения США и их союзников в 2003 году в Ирак, так называемой «арабской весны» — сирийский кризис привел к политической, а затем и военной активности курдов. В Сирии курды являются крупнейшим этническим меньшинством, составляют 10—15% населения страны (по разным оценкам, от 1,5 до 2,5 млн человек). Самоорганизация и политическая мобилизация их происходила и происходит на базе существующих политических партий, которые стремились выступить в качестве «третьей силы» в ходе гражданской войны в Сирии, да и не только там.

В этой связи авторы сборника обращаются к основным участникам происходящего серьезного геополитического процесса, пытаются определить пределы его потенциальных возможностей. При этом приведенный ими разнородный исторический и политический материал позволяет дополнить наши представления о сложности ближневосточной политики, хотя, на наш взгляд, в некоторых статьях не хватает сбалансированного анализа, который, с одной стороны, рассматривал бы сирийских курдов как отдельный фактор урегулирования конфликта, но, с другой стороны, учитывал бы особенности исторического развития курдов в Сирии и вытекающие из этого противоречия и сложности. Вероятно, прогресс в сфере самоопределения курдов в Сирии (хотя бы в формате автономии) напрямую связан со степенью их внутренней консолидации и с умением балансировать между различными внешними игроками (Иракский Курдистан, Турция, Израиль, США, Россия).

Авторы сборника использовали такие методологические инструменты, как агрегирование, факторный подход и историко-описательный метод. Главный вопрос — сумеет ли курдское меньшинство перевести свой нынешний политический капитал в конкретный статус в новой послевоенной Сирии, ведь основные внешние игроки сирийского кризиса склоняются к тому, чтобы в той или иной форме восстановить Сирию в ее нынешних границах. Хотя курдские кантоны под руководством «Демократического союза» в марте 2016 года провозгласили себя федеративной частью Сирии и даже приняли собственную конституцию. Впрочем, форма территориального устройства страны еще не определена. Что же касается Ирака, то там курдские партии продолжают соперничество между собой. Патриотический союз Курдистана (ПСК) и Демократическая партия Курдистана (ДПК) делят между собой влияние в Иракском Курдистане.

Научная и познавательная значимость рецензируемого нами сборника статей определяется тем, что на сегодняшний день одной из острых проблем на Ближнем и Среднем Востоке является вопрос о предоставлении самоуправления (частичного или полного) районам компактного проживания курдов в этнографическом Курдистане, разделенном в годы Первой мировой войны между четырьмя странами региона — Турцией, Ираком, Сирией и Ираном. В настоящее время эта проблема приобретает важное значение в связи с тем, что непрекращающаяся борьба курдов за свои национальные права в Турецком (Северном), Иракском (Южном), Сирийском (Западном) и Иранском (Восточном) Курдистане волнует и российских курдов, предки которых являются выходцами преимущественно из Северного и Восточного Курдистана.

К тому же актуальности данной работе добавляет то, что курдская проблема представляется слишком заметным и важным геополитическим фактором, чтобы ее не стремились использовать в своих интересах многие страны — как региональные, так и не относящиеся географически к ближневосточному региону. Важным фактором, определяющим повышенное внимание Запада к курдской проблеме, являются экономические интересы, возможность под предлогом защиты курдов вплотную приблизиться к нефтяным богатствам Ирака. Одним словом, советуем всем, кто интересуется проблемами Ближнего Востока, ознакомиться с новой работой российских и зарубежных исследователей.