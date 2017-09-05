Владивосток, 5 сентября, 2017, 18:04 — ИА Регнум. Мать отстраненного от должности главы Владивостока Игоря Пушкарёва в открытом письме просит президента РФ Владимира Путина о справедливом суде над своими сыновьями. Откровенное письмо Татьяны Пушкарёвой было опубликовано накануне приезда главы государства в столицу Приморья. Путин примет участие в Восточном экономическом форуме, который проходит во Владивостоке, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Владимир Путин прибыл во Владивосток. 5 сентября 2017 года

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Во Владивостоке, за год с предыдущего ВЭФ-2016, произошло множество событий. Одни из самых значимых — экономических — это присвоение статуса свободного порта, политических — арест главы города Игоря Пушкарёва, который, кстати, избирался на эту должность впервые в 2008 году под лозунгом «Человек Кремля».

Сегодня в уголовном деле Игоря Пушкарёва больше вопросов, чем ответов. В ситуации пытаются разобраться следствие, адвокаты, жители города, и конечно, семья. Мать Андрея и Игоря Пушкарёвых, которые являются главными обвиняемыми по уголовному делу, накануне визита Путина во Владивосток обратилась к главе государства.

«К Вам обращается Пушкарева Татьяна Тимофеевна, житель Спасского муниципального района Приморского края. Я — мать троих детей, двое из которых, Игорь Пушкарев и Андрей Пушкарев, сейчас находятся под следствием в Москве. Их обвиняют в страшных вещах, от которых разрывается на части материнское сердце», — опубликовало открытое письмо Пушкарёвой ИА Vostok. Today.

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В своем обращении к главе государства мать Пушкарёвых рассказала о самом сокровенном. Дело в том, что брата отстраненного от должности Игоря Пушкарёва, Андрея, арестовали, а затем поместили под домашний арест в тяжелом состоянии здоровья после трагического случая.

«Врачам с Божьей помощью удалось сохранить его здоровье. О полноценной жизни, которой живет любой здоровый мужчина, конечно, нет и речи, но я была рада хотя бы тому, что он остался жить на этом свете. Сейчас ему необходимы ещё десятки операций, в том числе и в иностранных клиниках. В нашей стране ему не могут помочь. Сейчас из-за домашнего ареста он теряет отведенное ему драгоценное время, а я боюсь, что он может остаться до конца жизни с изуродованным лицом, и что-либо сделать врачам уже будет поздно», — написала мать Пушкарёвых Путину.

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Татьяна Пушкарёва, обращаясь в президенту РФ, попросила справедливого суда над её сыновьями.

«Он всегда рассказывал тот момент, когда вы в сентябре 2008 года дали ему поручение навести в городе Владивостоке порядок. Я, как мать, как самый близкий человек для Игоря, знаю, как сильно он дорожил этой работой, своей репутацией», — написала Татьяна Пушкарёва.

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Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня 2016 года Игорь Пушкарёв был арестован по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе. По версии следствия, его действия при проведении аукционов на покупку строительных материалов нанесли ущерб бюджету в размере 158 млн рублей и привели к долгам в размере более 800 млн рублей.

Позже Пушкарёва обвинили в другом должностном преступлении — получении взятки от своего родного брата Андрея Пушкарёва.

Игорь Пушкарёв ожидает суда в Матроской тишине, последний раз суд продлил ему срок ареста до 30 ноября. Андрей Пушкарёв по состоянию здоровья находится под домашним арестом.

Обязанности главы Владивостока в настоящее время исполняет Константин Межонов. Попытка губернатора Приморского края Владимира Миклушевского поставить своего человека на должность мэра Владивостока завершилась провалом. Вместо назначения на пост вице-мэра первого заместителя секретаря регионального отделения «Единой России» Андрея Брика, которое было анонсировано Миклушевским ещё в марте, обязанности временно отстранённого градоначальника Игоря Пушкарёва стал исполнять близкий к нему Константин Межонов, еще в 2016 году являвшийся депутатом Законодательного собрания Приморья от «Справедливой России».

Вместе с тем не заканчиваются посадки высших должностных лиц администрации Приморского края. 23 августа суд приговорил бывшего вице-губернатора Приморья Сергея Сидоренко, признавшего превышение должностных полномочий при ликвидации последствий тайфуна «Лайонрок» в 2016 году, к 2,5 года лишения свободы условно. Днём ранее СМИ сообщили об обысках у находящегося в отпуске вице-губернатора Ильи Ковалёва, который пришёл в команду Миклушевского не без участия политтехнолога Ильи Спокойнова (Митькина). Последнему продлили арест до 21 октября. Спокойнову, его супруге Марине Свиридовой и председателю краевого Союза горнопромышленников Алексею Авершину вменяют мошенничество на 62,5 млн рублей.

Суда ожидает бывший вице-губернатор Олег Ежов, ему вменяют причинение ущерба региональной казне на 25 млн рублей. По подозрению в злоупотреблении полномочиями в конце июля 2017 года был задержан вице-губернатор Евгений Вишняков, а вместе с ним и мэр Уссурийска Евгений Корж. Вишняков остается под стражей, Корж — под подпиской о невыезде.

Напомним, президент России Владимир Путин сегодня, 5 сентября, прибыл во Владивосток, где примет участие в третьем Восточном экономическом форуме (ВЭФ).