Дейр-эз-Зор, Сирия, 5 сентября, 2017, 17:34 — ИА Регнум. Сирийские правительственные войска генерала Хасана Сухела прорвали оборону отрядов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и деблокировали город Дейр-эз-Зор, сообщает 5 сентября Министерство обороны России.

Onedio.com Сирийская армия

Атаке сирийской армии предшествовал массированный ракетно-бомбовый удар, нанесенный самолётами ВКС России и одним из боевых кораблей российского ВМФ. Фрегат «Адмирал Эссен» применил крылатые ракеты «Калибр» для поражения наиболее важных объектов террористов на подступах к городу Дейр-эз-Зор.

В результате удара были уничтожены позиции артиллерии, склады боеприпасов, укрытия для живой силы и ряд укрепленных районов боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Это создало условия для быстрого прорыва обороны ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сирийскими войсками, которые сейчас расширяют участок прорыва и ведут уличные бои в кварталах, занятых отрядами ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Отмечается, что террористы пытались блокировать атаку сирийской армии массовым применением смертников на бронированной заминированной технике. В ходе боев были уничтожены более 50 «джихадмобилей» террористов.

Разгром отрядов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), блокирующих Дейр-эз-Зор будет символизировать стратегическое поражение террористической группировки в Сирийской Арабской Республике, так как в этом районе сейчас сосредоточены наиболее боеспособные отряды группировок ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джабхат-ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).