Калуга, 5 сентября, 2017, 17:32 — ИА Регнум. 5 сентября в Калуге министр природных ресурсов и экологии области Варвара Антохина, начальник управления Росприроднадзора по Калужской области Иван Глумов ответили на вопросы представителей общественности. Мероприятие проходило в рамках проекта региональной Общественной палаты «Диалог с министром» под председательством руководителя данного представительного органа Галины Донченковой.

Фото пресс-службы правительства Калужской области На заседании

Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, Варвара Антохина отметила, что совместные усилия всех заинтересованных ведомств, представителей бизнеса и населения позволяют успешно решать экологические задачи. По данным ежегодного государственного доклада Минприроды России «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации» в ЦФО среди субъектов с наибольшей долей памятников природы федерального значения Калужская область занимает второе место, по количеству зеленых насаждений на одного горожанина — шестое место, девятое место — по доле текущих затрат на охрану атмосферного воздуха. Все это результаты большой работы, которая проводится в регионе. Яркое подтверждение тому — Калужская область находится во втором десятке субъектов ЦФО по валовым выбросам загрязняющих веществ в атмосферу, несмотря на динамично развивающуюся промышленность, отметила министр.

По словам Антохиной, в Год экологии, объявленный президентом РФ Владимиром Путиным, в строительство новых очистных сооружений предприятий и внедрение наилучших доступных технологий будет инвестировано около миллиарда рублей.

Состоялось также обсуждение вопросов, касающихся экологической реабилитации водных объектов, наведения порядка в калужском городском бору.

Особое внимание было уделено проблеме реформирования системы обращения с отходами. Варвара Антохина подчеркнула, что на данном этапе идет совершенствование федерального и регионального законодательства в области обращения с ТКО. Данные вопросы находятся на особом контроле президента Владимира Путина. Переход на новую схему работы должен завершиться к 1 января 2019 года. «Среди самых актуальных задач — создание и развитие инфраструктуры по раздельному сбору и вторичной переработке отходов. Данным направлением занимается министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, но внести свой вклад в улучшение экологии своей малой родины может и должен каждый — это общая проблема», — резюмировала калужский министр.