Ярославль, 5 сентября, 2017, 17:04 — ИА Регнум. В Кировский районный суд города Ярославля поступили материалы уголовного дела генерального директора дорожной компании «Трасса», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com Уголовное дело Шаиняна поступило в суд

Самвел Шаинян обвиняется в подготовке преступлений по двум статьям УК РФ — статье 309 ч.1 (подкуп свидетеля, потерпевшего в целях дачи ими ложных показаний либо эксперта, специалиста в целях дачи ими ложного заключения или ложных показаний) и статье 159 ч.4 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

По одной из версий, Шаинян заплатил дорожному эксперту порядка миллиона рублей за фальсификацию результатов экспертизы.

Генеральный директор скандально известной в Ярославле дорожной компании «Трасса» Самвел Шаинян был задержан сотрудниками УФСБ в июле 2016 года. Судом он был отпущен под подписку о невыезде.

А в марте 2017 года Шаинян вместе с мэром Ярославля Владимиром Слепцовым участвовал в проверке гарантийного ремонта на проспекте Октября, где работы выполняла компания «Трасса».