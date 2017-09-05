Москва, 6 сентября, 2017, 00:01 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на усиление защиты прав одиноко проживающих пенсионеров и инвалидов при совершении сделок с недвижимым имуществом, депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 6 сентября.

Квентин Массейс. Нотариус. 1510-1520

Предлагается закрепить требования об обязательном нотариальном удостоверении сделок, связанных с распоряжением недвижимым имуществом таких лиц.

«К сожалению, пожилые люди, особенно одинокие, часто становятся жертвами мошенников. Методы их преступной деятельности все более изощренные. Они пользуются доверчивостью стариков, и те отдают последние деньги за «чудо-лекарства», «волшебные средства», а порой остаются и без жилья», — отметил один из авторов законопроекта глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Он напомнил, что комитет проводил круглый стол, посвященный борьбе с мошенничеством в отношении социально уязвимых групп граждан, обсуждались преступления с использованием возможностей сотовой связи, онлайн-банкинга, продажей «суперсредств» для здоровья и дома.

«Преступники выдают себя за сотрудников «Почты России», социальных служб, одним словом, делают все, чтобы втереться в доверие и обмануть беспомощных людей. Проблема, к сожалению, не теряет свою актуальность. Решать ее надо комплексно, в том числе и совершенствуя законодательство», — сказал парламентарий.

В настоящее время статьей 54 федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» установлена обязательность нотариального удостоверения сделок по распоряжению (отчуждению) недвижимым имуществом, принадлежащим подопечным, несовершеннолетним или ограниченно дееспособным гражданам, для государственной регистрации такого имущества.

В силу статьи 163 Гражданского кодекса РФ нотариальное удостоверение сделки означает проверку законности сделки, в том числе наличия у каждой из сторон права на ее совершение, и осуществляется нотариусом или должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие, в порядке, установленном законом о нотариате и нотариальной деятельности. Согласно Основам законодательства Российской Федерации о нотариате, нотариус обязан разъяснить сторонам смысл и значение представленного ими проекта сделки и проверить, соответствует ли его содержание действительным намерениям сторон и не противоречит ли требованиям закона.

Отметим, что с начала 2017 года все сделки с долями недвижимости уже оформляются только через нотариуса.