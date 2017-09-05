Севастополь, 5 сентября, 2017, 17:00 — ИА Регнум. В Севастополе 5 сентября запущена в эксплуатацию скважина мощностью 2,5 тыс. кубометров в сутки в Гагаринском районе. Глава Севастополя Дмитрий Овсянников проверил ход работ по модернизации основного гидроузла забора и очистки воды для нужд города, передает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Иванова ИА REGNUM Севастополь

«Запущена скважина на 19-м водонапорном узле, это обеспечит бесперебойным снабжением водой, как минимум, жителей 5-го микрорайона», — сказал врио губернатора Дмитрий Овсянников.

В 2017 году планируется бурение еще одной скважины, которая обеспечит водой территорию 6-го микрорайона, проспекта Октябрьской революции и Камышовой бухты.

Работы проведены в рамках программы «Водоканала» по увеличению забора воды. В тот же день врио губернатора проверил выполнение этапа модернизации гидроузла №3 в селе Штурмовое. Гидроузел является важным объектом для забора и очистки воды главного водоёма, питающего Севастополь — Чернореченского водохранилища.

«Проведена работа по модернизации на 21 млн рублей (замена насосов и шкафов управления), и уже в сентябре мы запустим контракт (60 млн рублей) на проектирование следующего этапа модернизации. В итоге мы увеличим мощности подачи воды со 120 тыс. кубов в сутки до 160 — закроем все потребности города», — сказал Овсянников.

Добавим, правительство города приняло пятилетнюю программу модернизации систем водоснабжения и водоотведения. Согласно планам, будут реконструированы 30 водоводов (80 км), также запланировано строительство семи водоводов (10,6 км).

Особое внимание будет уделено водоснабжению и канализированию сельской зоны Севастополя, в частности, населенных пунктов в Байдарской долине.