Москва, 5 сентября, 2017, 16:58 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видеоролик запуска крылатых ракет «Калибр» с фрегата «Адмирал Эссен», который входит в состав эскадры ВМФ России в Средиземном море. Ролик был размещён сегодня, 5 сентября на официальном канале Минобороны РФ на видеохостинге YouTube.

Mil.ru Фрегат «Адмирал Эссен»

Напомним, ранее сегодня стало известно, что фрегат «Адмирал Эссен» нанёс удар крылатыми ракетами «Калибр» по укреплённому району боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), расположенному рядом с населённым пунктом Эш-Шола.

В Минобороны РФ отметили, что данный укрепрайон удерживают боевики, которые являются выходцами из Российской Федерации и стран СНГ.

Эксперты российского военного ведомства подчеркнули, что крылатые ракты «Калибр», запущенные с «Адмирала Эссен», уничтожили не только крупные скопления боевиков, но и ряд объектов инфраструктуры террористов, в частности — пункты управления и узел связи, склады с вооружением и боеприпасами и завод по ремонту бронетехники.

Удар, нанесённый «Адмиралом Эссен» должен был помочь сирийской правительственной армии прорвать блокаду Дейр-эз-Зора, который террористы осаждают уже несколько лет.

Вскоре после появления информации о нанесении удара, сирийское новостное агентство SANA объявило, что правительственные войска прорвали оборону боевиков и соединились с гарнизоном базы 137-й бригады, которая на протяжении трех лет держала оборону окруженного Дейр-эз-Зора.