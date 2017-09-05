Санкт-Петербург, 5 сентября, 2017, 16:57 — ИА Регнум. В шести регионах Северо-Западного федерального округа мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда полностью завершены. Еще в пяти регионах СЗФО продолжается реализация программы переселения путем строительства нового жилья и приобретения готовых жилых помещений. Об этом сегодня, 5 сентября, сообщили ИА REGNUM в полпредстве президента РФ в СЗФО.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительная площадка

«На 1 сентября 2017 г. в округе расселено 989 тыс. кв. метров аварийного жилья (86% от общего объема), переселено — 62,02 тыс. человек (94%). Осталось расселить 150 тыс. кв. метров аварийного жилья, переселить — 8,35 тыс. человек», — привели в полпредстве данные статистики расселения.

Напомним, согласно указу президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2012 г. № 600, на территории СЗФО за период с 2014 года по 1 сентября 2017 г. было необходимо расселить 1139 тыс. кв. метров аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года, и переселить из него 70,37 тыс. человек (с учетом корректировки).

Как отметили в полпредстве, Калининградская область, Ненецкий автономный округ и Санкт-Петербург реализовали требования указа еще в предыдущие отчетные периоды.

Ленинградская, Мурманская и Новгородская области отчитались об исполнении принятых на себя обязательств в полном объеме перед госкорпорацией — Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Так, в Ленинградской области всеми гражданами — участниками региональной программы, уже получены свидетельства о праве собственности на жилые помещения.

При этом, как сказано выше, в пяти регионах округа программа ликвидации ветхого жилья пока не выполнена в полном объеме.

По данным полпредства президента РФ в СЗФО, одной из главных причин срыва сроков переселения граждан из аварийного жилья является недобросовестное исполнение застройщиками и подрядными организациями обязательств по заключенным контрактам, в том числе по соблюдению сроков и качества выполняемых работ.

В нескольких случаях в отношении недобросовестных застройщиков правоохранительными органами возбуждены уголовные дела.

«В трех регионах (Республика Коми, Вологодская и Архангельская области) планируется завершить расселение граждан в течение сентября-октября 2017 года», — отметили в полпредстве.

Например, в Вологодской области целевые показатели достигнуты на 98%, незаселенным остается один многоквартирный дом в г. Кириллов (застройщик ООО «СтройГрупп-Регион»). Планируемый срок получения всей разрешительной документации — конец сентября 2017 года.

В Республике Коми целевые показатели достигнуты на 82%. Наиболее сложная ситуация отмечена со строительством четырех домов в дер. Визябож (застройщики МУП «Успех» и ИП Зыкова С.Г.), пяти объектов в пос. Подзь и пяти в сел. Койгородок (застройщик — ООО «Форос»), а также одного объекта в сел. Намск (застройщик — ООО «ФАВОРИТ СТРОЙ»).

В Псковской области целевые показатели достигнуты на 69%, при этом наиболее проблемными остаются два объекта, возводимые ИП Хасуев А.М. в г. Печоры.

В Архангельской области целевые показатели программы достигнуты на 79%. Проблемная ситуация сохраняется на объектах, возводимых ООО «СУОР» (два дома в г. Архангельске), ООО «Белый дом» (пять домов в пос. Коноша), ООО «Континент» (два дома в сел. Верхняя Тойма), ООО «Горизонт» (три дома в пос. Оксовский). Сроки завершения строительства — октябрь-ноябрь 2017 года.

«В Республике Карелия отмечается самый низкий процент достижения целевых показателей (59%), среди регионов округа. Республика планирует завершить мероприятия в декабре 2017 — январе 2018 года», — констатировали в полпредстве.

Наибольшее опасение внушают в регионе дома, возводимые ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой» (14 объектов на территории Лоухского, Пряжинского, Калевальского и Кемского районов).