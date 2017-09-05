Москва, 5 сентября, 2017, 16:52 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал от губернаторов не забывать о необходимости капитально ремонтировать уже существующие школы.

Government.ru Школа

«Школы, конечно, строить нужно обязательно, у нас программа большая, но не следует забывать о школах, которые эксплуатируются и которые не будут выводиться из эксплуатации, но которые требуют капитального ремонта», — заявил он во время рабочей встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым.

«Это не менее важная задача, чем просто строительство новых школ», — добавил глава кабмина. Он отметил, что на это необходимо обратить внимание не только самому Евгению Куйвашеву, но и всем другим главам регионов.

Евгений Кувайшев также проинформировал премьера, что в этом году в Свердловской области число учебных мест планируется увеличить на 4,8 тыс.

По его словам, уже сдан новый образовательный центр в Екатеринбурге, который включил в себя школу и детсад.

В ноябре планируется сдать в эксплуатацию еще одну школу на 1,1 тыс мест.

«Усиленно ведем реконструкцию и увеличение наших площадей в школах в малых и средних городах», — цитирует ТАСС слова Евгения Куйвашева.

По его словам, Свердловская область подала заявку на участие в программе строительства школ на 2018 год. В следующем году в Свердловской области планируют начать строительство еще 12 школ.

«Мы ищем механизмы государственно-частного партнерства, коллеги идут навстречу», — отметил Евгений Кувайшев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в текущем году в России учебный процесс начали 76 новых школ, а всего в 2017 году за счет средств федерального и региональных бюджетов будет построено и введено в эксплуатацию 170 новых школ.

Первого сентября за парты сели рекордные для новейшей истории России 1,8 миллиона первоклассников.